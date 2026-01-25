ಮಾಗಡಿ: ಮಾವಿಗೆ ಬೂದಿ ರೋಗ

<p><strong>ಮಾಗಡಿ:</strong> ಮಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾದ ಮಾವು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೂದಿ ಶೀಲಿಂಧ್ರ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 32,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವೆಡೆ ಪೀಚು ಅಥವಾ ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ತಾಪಮಾನದ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬೂದಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ, ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೂದಿ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಉದುರುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೂಕ್ತ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬೂದಿರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಗೆ ರೈತರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>