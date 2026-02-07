ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಕ: ಎಚ್.ಎನ್.ಅಶೋಕ್

<p><strong>ಮಾಗಡಿ</strong>: ರೈತರನ್ನು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಮೂಲ್ ನಿರ್ದೆಶಕ ಎಚ್.ಎನ್.ಆಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಶ್ವಾನ, ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವರು ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ರೆ.ಮ.ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾ.ವರ್ಗಿಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಹಾಲಿನ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮಿಶ್ರತಳಿಯ ಹಸುಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ನಿರಂತರ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರಿಂದ ರೈತರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಶ್ರ ತಳಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರಮಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ, ಫಾರಂ, ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಹಂದಿ, ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಚಿಕ್ಕರಾಜು, ಮಾಗಡಿ ರೋಟರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಟಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ಶ್ವಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ 50 ರಾಸುಗಳ ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮನು ಪೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಾ.ತನುಜಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿ 30 ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ರೇಬಿಸ್ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 70 ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದವು. 15 ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ: ಚಿಕ್ಕಕರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾತನೂರು ಅರುಣ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಕರುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋಗಿ ಪಾಳ್ಯ ದಿನೇಶ್, ದೊಡ್ಡ ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಾಲಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಸುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕ ಬಹುಮಾನ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, 5 ಲೀಟರ್ ಲವಣ, ಕನಿಜ, ಮಿಶ್ರಣದ ಟಾನಿಕ್ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಕುಮಾರು, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಸಿಂಗ್, ಬಿಎಸ್.ಹರೀಶ್, ಬಮೂಲ್ ನ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರು. ಮಹಂತೇಶ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಡಾ.ಜಗದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ.ಜಯಶ್ರೀ, ಡಾ.ಚಂದನಾ, ಡಾ.ರಾಕೇಶ್, ಡಾ.ಹರೀಶ್, ಡಾ.ರಮ್ಯ, ಡಾ.ಸುಪ್ರಿಯ, ಡಾ.ಲೋಕೇಶ್, ಡಾ.ನರೇಶ್ ಬಾಬು, ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಗೌಡ, ಡಾ. ಲೋಕೇಶ್, ಡಾ.ರೇಖಾ, ಡಾ. ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಡಿ.</strong></p></div>