ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಭರವಸೆ

ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:30 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಾನಪದ ಗೀತ ಗಾಯನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಡಾ. ವೇಮಗಲ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಪ್ಪ ಕೋಲಾರ ಸಿ.ಎಂ. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಗಾಯನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಬಡಿಸಿತು
ಜಾನಪದ ಗೀತ ಗಾಯನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಡಾ. ವೇಮಗಲ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಪ್ಪ ಕೋಲಾರ ಸಿ.ಎಂ. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಗಾಯನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಬಡಿಸಿತು
Ramanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT