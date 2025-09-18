ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ರಾಮನಗರ | ಗೋಧಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ: ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅಮಾನತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದಾಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗೋಧಿ 
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದಾಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗೋಧಿ 
ಬಳಸದ ಕಾರಣ ಹುಳು ಹಿಡಿದಿರುವ ಗೋಧಿ
ಬಳಸದ ಕಾರಣ ಹುಳು ಹಿಡಿದಿರುವ ಗೋಧಿ
Hostel wardenSuspended

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT