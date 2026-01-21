ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ರಾಮನಗರ | ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ವರದಿ: ಸಂಯಮ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:07 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:07 IST
ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ
– ಮಹೇಂದ್ರ ಸಂಯೋಜಕ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು‌ ಭೇಟಿ‌ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು
– ಪದ್ಮರೇಖಾ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ
suicideRamanagar

