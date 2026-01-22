ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಒತ್ತುವರಿ ಜಮೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಎದುರಿಸಿ: ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಕಂದಾಯ, ಸರ್ವೇ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೂಚನೆ; ಅದಾಲತ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:10 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:10 IST
