ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictramanagara
ಸಂದರ್ಶನ | ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಸೇವೆಯಲ್ಲ: ಸಿ.ಎಂ. ಲಿಂಗಪ್ಪ

ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:10 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:10 IST
ಬಡವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನೆದಿಗೂ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ನೋಡಿದವನಲ್ಲ. ಬಡತನವೇ ನನಗೆ ಮಾನದಂಡ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಲವು ಸಲ ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
– ಸಿ.ಎಂ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
RamanagaraINTERVIEW

