ಮಾಗಡಿ: ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ

<p><strong>ಮಾಗಡಿ:</strong> ದಿಂಬದಹಳ್ಳಿ ಮಾದೇಗೌಡನ ಜಮೀನಿನ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಂದೂರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ 'ಸೆರಿ ಸುವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿ' ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೀತು ಡಿ.ಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೇಷ್ಮೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಟ್ರೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 80-90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪದ್ಧತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ: ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ತೋಟ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ನಡುವೆ 2x1 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹಸಿರೆಲೆ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಉಳಿದ ಸಾಲುಗಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ಈ ಗುಂಡಿ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಹೊದಿಕೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಮಳೆನೀರು ಈ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೇವಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೆವಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೃಷಿ ಸಖಿ ಗಿರಿಜಾ, ರೈತ ಮಾದೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟಚಲಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>