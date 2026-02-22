ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಟೊಯೊಟಾಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀಕಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ನಡಿ ಪರಿಸರ, ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:57 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:57 IST
Toyota

