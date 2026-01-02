ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ: ಯೂ ಟ್ಯೂಬರ್ ಬಂಧನ

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ; ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 4:58 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 4:58 IST
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಿಂದಲೂ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
– ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
POCSOArrest

