ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆನವಟ್ಟಿ: ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ

ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಶಾಲೆಯೀಗ ಕೆಪಿಎಸ್ ಆಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ
ರವಿ ಆರ್‌. ತಿಮ್ಮಾಪುರ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:19 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:19 IST
ಆನವಟ್ಟಿಯ ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಿಆರ್‌ಪಿ ರುದ್ರೇಶ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಶುಂಠಿ ಇದ್ದಾರೆ
ಆನವಟ್ಟಿಯ ಶಾಂತಾಚಾರ್‌ ಮಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೆಪಿಎಸ್‌)
