ಭದ್ರಾವತಿ | ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ತಾಯಿ; ಡಾ.ಕಜೆ

ಭದ್ರಾವತಿ: ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ ಸೂರ್ಯ, ಗುರುಗಳೇ ಚಂದ್ರ, ಅವರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂದು ಆಯರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಗಿರಿಧರ ಕಜೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 'ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ' ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ತಾಯಿ. ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ. ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯ. ಆಹಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮನಸ್ಸು, ಸ್ಮೃತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

'ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಔಷಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಯೇ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದು, ವಾಕಿಂಗ್, ಯೋಗ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ಚಿಂತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಔಷಧಿ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ ಇಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯೋಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸಂಬರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, '12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ 22 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಶ್ರೇಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. 

ಹರಿಹರ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಡಾ.ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ, ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಸಾಧು ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಬಿ.ಕೆ.ಜಗನ್ನಾಥ್, ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಎಚ್.ಜೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್, ಕೋಗಳಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆನವೇರಿಯ ಬಿ.ಜಿ.ಜಗದೀಶಗೌಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 

ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ, ತರಳಬಾಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಯೋಗಾಸನ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಾಪೂಜಿ