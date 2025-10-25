ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ; ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ನಾಳೆ

ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:29 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:29 IST
ಸೊರಬದ ಬಂಗಾರಧಾಮ ಬಳಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು
bangarappa

