ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಭದ್ರಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶ ವಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಬೇಡ: ಎಚ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯ; ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ShivamoggaBhadra DamBhadra reservoir

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT