ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಎಡಮನೆ | ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿ: ದಿನೇಶ್ ಶಿರವಾಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:41 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:41 IST
‘ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದರೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯದೇ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಸಿಎಫ್ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೆ ಚ್ ವಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ.
