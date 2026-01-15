ಸಾಗರ| ಕಲೆ ಆರಾಧಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ: ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು

<p><strong>ಸಾಗರ:</strong> ಕಲೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ನೃತ್ಯಭಾಸ್ಕರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಪೋಷಿತ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಯಕ್ಷಮೇಳ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜನರು ಮುಳುಗಡೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕಲೆಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ನಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಂಶವಾಹಿನ ಗುಂಡೂಮನೆ ಯಕ್ಷಮೇಳದ ಚಟುವಟಿಕೆಯೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ದಲೆ ವಾದಕ ಮಂಜುನಾಥ ಗುಡ್ಡೆದಿಂಬ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಮೋಹನ್, ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೋಟಾ ಶಿವಾನಂದ, ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಗುಂಡೂಮನೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಮೌಳಿಗೌಡ ಇದ್ದರು. ‘ಶಿವಸಾನಿಧ್ಯ’ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>