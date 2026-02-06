ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೆಲಿ ಟೂರಿಸಮ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಲಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಣ

ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಳಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ
ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:38 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:38 IST
ವರದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿ ಟೂರಿಸಮ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು 
ಟಿ.ಡಿ.ಮೇಘರಾಜ್ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಾಗರ
Shivamogga

