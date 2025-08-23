ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕುಂಚಿಕಲ್: ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ನಡುವಿನ ಸೊಬಗು, ಬೆರಗು..!

ರವಿ ನಾಗರಕೊಡಿಗೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:29 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:29 IST
ಕುಂಚಿಕಲ್‌ ಜಲಪಾತ

ಕುಂಚಿಕಲ್‌ ಜಲಪಾತ

ನಾನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕುಂಚಿಕಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿವಿಲ್ಲ. ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಶೆಣೈ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಪಾತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಖೈರಗುಂದ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Water FallsHosanagara

