ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬರೀ ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದಂತಹ ಗೊಬ್ಬರ: ಪ್ರೊ.ನಾಗರಾಜ

ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಮಿಶ್ರಣದ ನೆರವು: ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುವ ಸಿಪ್ಪೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ShivamoggaArecanut

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT