ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ರೈತರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿ

ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಧನಿಸಿದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:56 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ShivamoggaAgricultural loan
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT