ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ | ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ಅಗತ್ಯ: ವಿದ್ವಾನ್ ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಭಟ್

<p><strong>ಸಾಗರ:</strong> ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ದೊರಕುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ನೆರವು ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆದು ಅವರಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗತ ವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಪ್ಸ್ಕೋಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ.ಇಂದೂಧರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಟಿ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಡಿ.ಗಣಪತಪ್ಪ, ಮಂಜಪ್ಪ, ಗುರು, ಶಿವು ಶಿರಳಗಿ, ಎಸ್.ಸಿ.ಸೈದೂರು ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೈದೂರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂದಿನಿ ದೇವರಾಜ್ ವಂದಿಸಿದರು. ರಾಜು ಭಾಗವತ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>