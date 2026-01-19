ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಸಮೃದ್ಧ ಹೂವಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾವು: ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಠದ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 4:05 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 4:05 IST
‘ರಸಪೂರಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಟಾವು ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದ ಭಯವೂ ಇದೆ 
ಮುಜ್ಜುಖಾನ್ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಮದಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಹುಳು ಕಾಯಿಕೊರಕ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ರೈತರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು
ಆರ್.ಡಿ.ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ
ShivamoggaMango

