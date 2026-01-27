ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರೀ–ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಸಿ (ಪ್ರೀ–ಪೇಯ್ಡ್) ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ಸೋಮವಾರ ನನಸಾಯಿತು. </p>.<p>ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ, ಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಎನ್.ಹೇಮಂತ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಪ್ರೀ–ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೊ ಸೇವೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಳಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿ–ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>