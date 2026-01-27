ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರೀ–ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಸ್ವತಃ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಡಿಸಿ, ಎಸ್ಪಿ, ಸಿಇಒ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 5:21 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 5:21 IST
Shimoga

