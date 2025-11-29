ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ| ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಸಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ
ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಗರ ಶಾಸಕ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ShivamoggaForest encroachment

