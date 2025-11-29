ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ: ಗಾಂಜಾ ಸದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಗುದ್ದು

15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ಕೊಡಿ; ಎಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ‍ಪೊಲೀಸರ ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಿರಿ: ಆರಗ ಗುಡುಗು 
‘ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ‘ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಬಾರದು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ‘ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಓಸಿ ಯಾರು ಆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. 
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಓಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್; ಶಾರದಾ
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಐಜಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಜೆ ಓಸಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಗೋಳು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಪೂರ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಓಸಿ ಮಟ್ಕಾ ಗಾಂಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾಂಜಾ ಬರೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
