ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ: ಗಾಂಜಾ ಸದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಗುದ್ದು

ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರ ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಿರಿ: ಆರಗ ಗುಡುಗು
‘ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ‘ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಬಾರದು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ‘ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಓಸಿ ಯಾರು ಆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.