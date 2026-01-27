ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಆಮಿಷಗಳ ಒಡ್ಡಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದು ಸಲ್ಲ: ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಲಿ ಎಚ್. ಆಂಜನೇಯ

ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುವ ರಾಜಕಾರಣ ಸಲ್ಲ- ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 5:16 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 5:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ವಾಚಿಸಲಾಯಿತು
ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ವಾಚಿಸಲಾಯಿತು
Bhadravati

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT