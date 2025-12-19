ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸೇವೆ ಅಯೋಮಯ

ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಡೋಲಾಯಮಾನ, ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ
ನಿರಂಜನ ವಿ.
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:15 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:15 IST
Thirthahalli

