ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತುಮಕೂರು: ಅಪಾಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ

ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಸಿಗುವ ಮೊಳೆ; ಗಿಡದ ಬೇರಿನಂತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡ ಮೊಳೆಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ಮೊಳೆ
ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ಮೊಳೆ
ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು
ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು
Tumkur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT