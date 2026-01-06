ಕುಣಿಗಲ್ | ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ: ಶಾಸಕ ಡಾ.ರಂಗನಾಥ್

<p><strong>ಕುಣಿಗಲ್:</strong> ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ.ರಂಗನಾಥ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆದ 75ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸದಸ್ಯರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ 500 ಮದ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಮತವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವರಮಾನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗುವುದು. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಂಘದಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರ ನೀಡುವ ನಿಧಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಾ.ಹ.ರಮಾಕುಮಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಆಲಸ್ಯ ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರವೃತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಜತೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಬೈರಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಗೆಗೌಡ, ವಿ.ಎನ್.ರಾಮಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುಟ್ಟನರಸಯ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಪಿ.ಗುಪ್ತ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ನಾರಾಯಣ, ಶಿವಮ್ಮ, ನಾಗರಾಜು, ಶಿವಣ್ಣ, ಅನಂತ್ ರಾಮ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಯಣ್ಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>