ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಕುಣಿಗಲ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ: ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ರಂಗೋಲಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:00 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:00 IST
ಕುಣಿಗಲ್ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ರಂಗನಾಥ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು
