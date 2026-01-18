ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಕ್ಯಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ

ಎ.ಆರ್.ಚಿದಂಬರ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:04 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:04 IST
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯ ರಾಸುಗಳು
ದೊಡ್ಡಯ್ಯ
ರಂಜಿತ್
ಇಬ್ರಾಹಿಂ
ಕಂಡೋಜಿ ಮಾರಪ್
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಎತ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ
ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ಪೋಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ₹32 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಕರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ದನ ಕರು ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ರಂಜಿತ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ
ಇಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮಾರಾಟದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು 10ರಿಂದ 12 ಜೊತೆ ಎತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ.
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಳ್ಳಾಳಿ ಹಾವೇರಿ
ಜಾತ್ರೆಗೆ ದನ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿವೆ. ಸಣ್ಣ ದನ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೂ 20 ಜೊತೆ ಎತ್ತು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು 15 ಜನ ರೈತರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಕಂಡೋಜಿ ಮಾರಪ್ಪ ಕುರುಗೂಡು
