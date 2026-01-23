ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ಮಧುಗಿರಿ: ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆದು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮದ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ.
ಟಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಯ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
AgricultureTumkuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT