ತಿಪಟೂರು: ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವು

<p><strong>ತಿಪಟೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನೇಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಶಂಕರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುತ್ತಿನಗೆರೆಯ ತೀರ್ಥಕುಮಾರ್ (28) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿಯ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವಾಗ ಅದೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಹಿಂಬಾಗದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>