ಶಿರಾ | ಟೈರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂಲೆ ಸೇರಿದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌

<p><strong>ಶಿರಾ:</strong> ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ '108' ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಟೈರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೂಲೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ '108' ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ '108' ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಟೈರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈರು ಹಾಕಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಟೈರ್ ಹಾಕಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಟೈರ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p>ಖಾಸಗಿಯವರ ದಂಧೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ದರ್ಬಾರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತೆತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರ ಜೊತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರೋಗಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಟೈರ್ ಹಾಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೋಗಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>