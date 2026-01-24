ತೋವಿನಕೆರೆ: ಮುಗ್ಗಲು ಹಿಡಿದ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ ಆರೋಪ

<p><strong>ತೋವಿನಕೆರೆ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಮುಗ್ಗಲು ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 68 ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಟೆ ಕಳಪೆ ಅಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಿತರದಾರರ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊರಟಗೆರೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಿರಿ ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 17 ಮೂಟೆ ಕಳಪೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮೂಟೆ ಹೊಲೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>