ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರು | ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಭೂಮಿಕಾ, ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ಮಿಂಚು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:17 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:17 IST
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 400 ಮೀಟರ್‌ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು
TumkurAthletics

