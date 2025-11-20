ತುಮಕೂರು | ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಭೂಮಿಕಾ, ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ಮಿಂಚು

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಆರ್.ವೈ.ಭೂಮಿಕಾ, ನಗರದ ಪಿ.ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದರು. ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ</strong>: ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು.</p>.<p><strong>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ</strong></p><ul><li><p>100 ಮೀಟರ್ ಓಟ– ಪ್ರಾಪ್ತಿ (ತುಮಕೂರು), ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ (ತುಮಕೂರು), ಸಿ.ಗಿರೀಜಾ (ಕುಣಿಗಲ್). </p></li><li><p>200 ಮೀಟರ್– ಆರ್.ವೈ.ಭೂಮಿಕಾ (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ), ಪ್ರಾಪ್ತಿ (ತುಮಕೂರು), ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ (ತುಮಕೂರು). </p></li><li><p>400 ಮೀಟರ್– ಆರ್.ವೈ.ಭೂಮಿಕಾ (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ), ಅಶ್ವಿನಿ (ತುಮಕೂರು), ಬಿಂದುಶ್ರೀ (ಕುಣಿಗಲ್). </p></li><li><p>800 ಮೀಟರ್– ಮಹಾದೇವಿ (ತುಮಕೂರು), ಭೀಮಾಬಾಯಿ (ತುಮಕೂರು), ದೀಕ್ಷಿತಾ (ತುರುವೇಕೆರೆ).</p></li><li><p>1,500 ಮೀಟರ್– ಮಹಾದೇವಿ (ತುಮಕೂರು), ಭೀಮಾಬಾಯಿ (ತುಮಕೂರು), ಪುಣ್ಯಶ್ರೀ (ಗುಬ್ಬಿ). </p></li><li><p>3 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್– ಮಹಾದೇವಿ (ತುಮಕೂರು), ಭೀಮಾಬಾಯಿ (ತುಮಕೂರು), ಪುಷ್ಪಲತಾ (ತುಮಕೂರು). </p></li><li><p>3 ಕಿ.ಮೀ ನಡಿಗೆ– ದರ್ಶಿನಿ (ತುಮಕೂರು), ಪಲ್ಲವಿ (ಕುಣಿಗಲ್), ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಕುಣಿಗಲ್).</p></li><li><p>100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್– ಕವನ (ತುಮಕೂರು), ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ (ತುಮಕೂರು), ಸಿ.ಎಂ.ಯಮುನಾ (ಗುಬ್ಬಿ). </p></li><li><p>400 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್– ಎಚ್.ಎನ್.ಭೂಮಿಕಾ (ತುಮಕೂರು), ಶ್ರೀದೇವಿ (ತುಮಕೂರು), ಎಂ.ತನ್ಮಯಿ (ತುರುವೇಕೆರೆ).</p></li><li><p>ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ– ಪ್ರಾಪ್ತಿ (ತುಮಕೂರು), ಹೇಮಲತಾ (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ), ರಕ್ಷಾ (ಗುಬ್ಬಿ). </p></li><li><p>ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ– ಎಸ್.ಬಿ.ಕವನ (ತುಮಕೂರು), ಎಸ್.ಜಿ.ರಕ್ಷಿತಾ (ತುರುವೇಕೆರೆ), ಅಂಜಲಿ (ಕುಣಿಗಲ್). </p></li><li><p>ತ್ರಿವಿಧ ಜಿಗಿತ– ಜಯಶ್ರೀ (ತುಮಕೂರು), ಎಚ್.ಬಿ.ದೇವಿಕಾ (ಗುಬ್ಬಿ), ಭೂಮಿಕಾ (ಗುಬ್ಬಿ). </p></li><li><p>ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್– ಬಿ.ಎಚ್.ಕುಸುಮಾ (ತುಮಕೂರು), ಗೀತಾ (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ), ಶೃತಿ (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ).</p></li><li><p>ಗುಂಡು ಎಸೆತ– ರಾಫಿಯಾ (ಕುಣಿಗಲ್), ಕೆ.ಮಾನಸ (ಗುಬ್ಬಿ), ಎಂ.ಎಸ್.ಹಂಸವೇಣಿ (ತಿಪಟೂರು).</p></li><li><p>ಚಕ್ರ ಎಸೆತ– ರಾಫಿಯಾ (ಕುಣಿಗಲ್), ನವ್ಯಾ (ತುರುವೇಕೆರೆ), ತೇಜಸ್ವಿನಿ (ತುಮಕೂರು).</p></li><li><p>ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ– ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ (ಗುಬ್ಬಿ), ರಾಫಿಯಾ (ಕುಣಿಗಲ್), ಕುಸುಮಾ (ತುರುವೇಕೆರೆ).</p></li></ul>.<p><strong>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ</strong> (ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲು ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು)</p><ul><li><p>100 ಮೀಟರ್ ಓಟ– ಪಿ.ಪ್ರಜ್ವಲ್ (ತುಮಕೂರು) ಮಹ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ (ತಿಪಟೂರು) ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ (ಕುಣಿಗಲ್).</p></li><li><p>200 ಮೀಟರ್– ಪಿ.ಪ್ರಜ್ವಲ್ (ತುಮಕೂರು) ಸಿದ್ದರಾಜು (ತಿಪಟೂರು) ಮಹಾಂತೇಶ್ (ತುಮಕೂರು).</p></li><li><p> 400 ಮೀಟರ್– ಸಿದ್ದರಾಜು (ತಿಪಟೂರು) ಯು.ಪ್ರತೀಕ್ (ತುಮಕೂರು) ಆರ್.ಪೃಥ್ವಿ (ಕುಣಿಗಲ್). 800 ಮೀಟರ್– ರೋಹಿತ್ಕುಮಾರ್ (ತುಮಕೂರು) ಯು.ಪ್ರತೀಕ್ (ತುಮಕೂರು) ಡಿ.ಆರ್.ಉಮಾಶಂಕರ್ (ತುರುವೇಕೆರೆ).</p></li><li><p> 1500 ಮೀಟರ್– ಎಂ.ಸಿ.ರೋಹಿತ್ಕುಮಾರ್ (ತುಮಕೂರು) ವಿನಾಯಕ ನೀಲ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ತುಮಕೂರು) ಚಿರಾಗ್ (ಕುಣಿಗಲ್). </p></li><li><p>3 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್– ಎಂ.ಸಿ.ರೋಹಿತ್ಕುಮಾರ್ (ತುಮಕೂರು) ಡಿ.ಆರ್.ಶರಣ್ (ಗುಬ್ಬಿ) ಅಭಿಷೇಕ್ (ತುಮಕೂರು). </p></li><li><p>5 ಕಿ.ಮೀ ನಡಿಗೆ– ಚೇತನ್ಕುಮಾರ್ ಈರಣ್ಣ ಮೇಟಿ (ತುಮಕೂರು) ಯೋಗಾನಂದ (ತುರುವೇಕೆರೆ) ಅಭಿಷೇಕ ಉಮೇಶ ಲಮಾಣಿ (ತುಮಕೂರು). </p></li><li><p>110 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್– ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (ತುಮಕೂರು) ಗಗನ್ ಆರಾಧ್ಯ (ತುಮಕೂರು) ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ (ತಿಪಟೂರು). </p></li><li><p>400 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್– ಎಚ್.ಪ್ರವೀಣ್ಕುಮಾರ್ (ತುಮಕೂರು) ಎಸ್.ವೇಣು (ತುಮಕೂರು) ಆರ್.ಆರ್.ಮನೋಜ್ (ತಿಪಟೂರು).</p></li><li><p> ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ– ಶೇಖ್ ಸುಲೈಕ್ ಅಜೀಜ್ (ತುಮಕೂರು) ಬಿ.ಎಸ್.ವಿನಯ್ (ಕುಣಿಗಲ್) ಮಹ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ (ತಿಪಟೂರು). </p></li><li><p>ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ– ಡಿ.ವಿ.ಯಶಸ್ (ತುಮಕೂರು) ಎಸ್.ವೇಣು (ತುಮಕೂರು) ಉಲ್ಲಾಸ್ಗೌಡ (ತಿಪಟೂರು). </p></li><li><p>ತ್ರಿವಿಧ ಜಿಗಿತ– ಎಲ್.ಪ್ರಜ್ವಲ್ (ಕುಣಿಗಲ್) ಎಚ್.ಎಸ್.ದರ್ಶನ್ (ಕುಣಿಗಲ್) ಕೆ.ಎಸ್.ಲಿಖಿತ್ (ತುರುವೇಕೆರೆ). </p></li><li><p>ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್– ವಿಕ್ರಂ ಗೋವಿಂದ ರಾಥೋಡ್ (ತುಮಕೂರು) ಎಸ್.ವೇಣು (ತುಮಕೂರು) ಕೆ.ಎಲ್.ದೀಕ್ಷಿತ್ (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ). </p></li><li><p>ಗುಂಡು ಎಸೆತ– ಕೆ.ಎಂ.ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೌಡ (ತುಮಕೂರು) ಡಿ.ವಿ.ಯಶಸ್ (ತುಮಕೂರು) ಎಂ.ಎಸ್.ದಿಗಂತ್ (ತುರುವೇಕೆರೆ). </p></li><li><p>ಚಕ್ರ ಎಸೆತ– ಎಂ.ಎಸ್.ದಿಗಂತ್ (ತುರುವೇಕೆರೆ) ಕೆ.ಎನ್.ಯಶವಂತ್ (ಗುಬ್ಬಿ) ಛಲಪತಿ (ತುಮಕೂರು). </p></li><li><p>ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ– ಟಿ.ಎನ್.ಹರ್ಷ (ತುರುವೇಕೆರೆ) ಲಕ್ಷ್ಮಿರಮಣ (ತುಮಕೂರು) ಕೆ.ಎನ್.ಯಶವಂತ್ (ಗುಬ್ಬಿ). </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>