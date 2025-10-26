ತುಮಕೂರು | ಸೊಪ್ಪು ದುಬಾರಿ; ಏರಿಕೆಯತ್ತ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಬೇಳೆ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊಪ್ಪು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯವೂ ತುಸು ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವೂ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಆವಕ ತಗ್ಗಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಗಡ್ಡೆಕೋಸು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಏರಿಕೆಯತ್ತಲೇ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p><strong>ಸೊಪ್ಪು ದುಬಾರಿ:</strong> ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹70–80, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹70–80, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹60ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹಣ್ಣು ಏರಿಕೆ:</strong> ಈ ವಾರ ಯಾವ ಹಣ್ಣಿನ ಧಾರಣೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಪೈನಾಪಲ್ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಪಪ್ಪಾಯ ತುಸು ಇಳಿದಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p><strong>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ:</strong> ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದರ ಈಗ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹148–150, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹121–123, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹160–165ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬೇಳೆ ಧಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ:</strong> ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ತೇಜಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಶೇಂಗಾ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಅಲಸಂದೆ, ಅವರೆಕಾಳು, ಬೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ:</strong> ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಗೋಡಂಬಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಧನ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹110–120, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹220–240, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹175–185, ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ ₹50–55, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–750, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹225–240, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250–260, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹780–820, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,450–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹760–780, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–440ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೋಳಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ:</strong> ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹160, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹235, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹260ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹6ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮೀನು ದುಬಾರಿ:</strong> ಮೀನಿನ ಧಾರಣೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹290, ಬೂತಾಯಿ ₹350, ಬೊಳಿಂಜರ್ ₹260, ಅಂಜಲ್ (ಸಣ್ಣ) ಕೆ.ಜಿ ₹820, ದಪ್ಪ ಕೆ.ಜಿ ₹1,030, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ಕೆ.ಜಿ 1,250, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹780, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹940, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹500–810, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹610ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>