ತುಮಕೂರು| ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ₹41 ಕೋಟಿ: ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ

ನ. 7ರಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:59 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:59 IST
