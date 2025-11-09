ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ತುಸು ತಗ್ಗಿದ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ದರ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ತುಸು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮೀನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತರಕಾರಿ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಗಡ್ಡೆಕೋಸು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂ ಕೋಸು ₹50ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಪಾಲಕ್ ತುಟ್ಟಿ: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹40–50, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹50–60ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ದಾಳಿಂಬೆ ದುಬಾರಿ:</strong> ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮೂಸಂಬಿ, ಕರಬೂಜ ಅಲ್ಪ ತಗ್ಗಿದೆ. ಚಳಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಸ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಧಾರಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಏರಿಕೆ:</strong> ಪಾಮಾಯಿಲ್ ದರ ತುಸು ತಗ್ಗಿದ್ದರೆ, ಇತರೆ ಎಣ್ಣೆ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹150–152, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹118–120, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹165–170ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಳೆ ಧಾನ್ಯ: ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆ ತುಸು ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಅಲಸಂದೆ, ಅವರೆಕಾಳು ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಬಟಾಣಿ, ಬೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ:</strong> ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಲವಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಧಾರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಧನ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹110–120, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹240–260, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹195–200, ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ ₹45–52, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹240–250, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250–250, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–820, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,500–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹760–800, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–450ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಇಳಿಕೆ: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹140, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹200, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹220, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹140ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ₹6.20ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು ಅಗ್ಗ: ಮೀನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಮೀನು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹150ರ ವರೆಗೂ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹220, ಬೂತಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹280, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹200, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹940, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ಕೆ.ಜಿ 1,200, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹880, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,000, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹500–780, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹880ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>