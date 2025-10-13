ತುಮಕೂರು:‌‌ ಬೀನ್ಸ್ ಇಳಿಕೆ; ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಏರುಮುಖವಾಗಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಳಿತವಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್, ಗಡ್ಡೆಕೋಸು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹10 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಹೂಕೋಸು, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸಹ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸೊಪ್ಪು:</strong> ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇತರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹10ರಿಂದ 20ರ ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹40–50, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹50ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ:</strong> ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಏರಿಕೆ:</strong> ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹148–150, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹121–122, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹160–165ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಕ್ಕರೆ ದುಬಾರಿ:</strong> ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲದ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಳುಗಳು ಅಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ.</p>.<p><strong>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ:</strong> ಧನ್ಯ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗಸಗಸೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಧನ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹110–120, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹220–240, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹180–190, ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ ₹50–58, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹720–750, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250–260, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹240–250, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹820–840, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,250–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,200–3,400, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹780–800, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹440–450ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೋಳಿ ಇಳಿಕೆ:</strong> ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹140, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹190, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹220ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮೀನು ಅಲ್ಪ ಅಗ್ಗ:</strong> ಮೀನಿನ ಧಾರಣೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದ್ದರೆ, ಸೀಗಡಿ, ಏಡಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹230, ಬೂತಾಯಿ ₹340, ಬೊಳಿಂಜರ್ ₹240, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹720, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ಕೆ.ಜಿ 1,060, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹720, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,060, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹540–810, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹600ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>