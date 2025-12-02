ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಕಲರವ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಸ್ತಾನ ಕೋಡಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಗ್ರೇಟರ್‌ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಪತ್ತೆ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಲೆಸ್ಸರ್‌ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ
ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಲೆಸ್ಸರ್‌ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ
ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಾಸ್ತಾನದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ
ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ. ನಾಯಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿ ವೀಕ್ಷಕ
