ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

8 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆನಾಶ

ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊಳೆರೋಗ: ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ, ರೈತರಿಗೆ ಹೊಡೆತ
ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೊಳೆರೋಗದಿಂದ ಉದುರಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ
ಕೊಳೆರೋಗದಿಂದ ಉದುರಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ
Udupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT