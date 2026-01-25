ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಸೇವಂತಿಗೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತದ ಬಿಸಿ

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ: ಬೆಳೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಸೇವಂತಿಗೆ
ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಸೇವಂತಿಗೆ
ಈ ಬಾರಿ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತವಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರ
UdupiFlower

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT