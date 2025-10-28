ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‘ಸಮತ್ವವೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೂಲತತ್ವ’

ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತೀ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೆನ್ನಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೋರ್ಸ್‌ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್‌ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಎಂ.ಎಸ್‌.ಮೂಡಿತ್ತಾಯ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ
Udupi

