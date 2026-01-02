ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
‘ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯ’; ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 6:47 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 6:47 IST
ನಶಿಸಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ₹12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ.
ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಸದ
UdupiKarnataka

