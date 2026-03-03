ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೊಲ್ಲೂರು: ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಂದ ಓಲಗ ಮಂಟಪ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:42 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:42 IST
ಸೇವಾಕರ್ತ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ‌ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಭ್ರಮೆ‌. ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಿರಬೇಕು. ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅಭೀಷ್ಟಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ
ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ
Kollur Temple

