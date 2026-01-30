ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಗಾಂಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೂ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ: ಚಿಂತಕ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜ

‘ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ- ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳು’ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 7:12 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 7:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸರ್ಕಾರ ಅನಗತ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗದು
ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜ ಚಿಂತಕ
Udupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT