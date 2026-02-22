ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಉಡುಪಿ: ಸಾಕಾರವಾಗದ 24X7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು

ಸುಯೇಜ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಡಾ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:12 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:12 IST
ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಕೆಲವು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.
- ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
