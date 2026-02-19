ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಂದೇ ಮಾತರಂ: ಕರಾವಳಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ; ಸಂದೀಪ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಥಾನ್‌ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:48 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:48 IST
ಸಿಐಎಸ್‌ಎಫ್‌ನ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು
Udupi

