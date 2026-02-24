ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅಘನಾಶಿನಿ ತೀರದ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ: ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳ ಭಂಡಾರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೂಗು

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಅನಂತ ಅಶೀಸರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
MangoPicklesAghanashini

